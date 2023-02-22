Пограничники отбили атаку россиян под Бахмутом, одного "вагнеровца" взяли в плен (видео)

Украинские пограничники отбили очередную атаку россиян под Бахмутом (Донецкая область). В результате боевой работы ликвидированы десяток оккупантов, еще одного "вагнеровца" взяли в плен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу .

"Пограничники отразили вражескую атаку на опорный пункт под Бахмутом. В результате уничтожили 10 окупантов, и 1 "вагнеровца" взяли в плен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинские пограничники отбили атаки РФ под Бахмутом и ликвидировали четырех "вагнеровцев".

Также сообщалось, что за сутки ВСУ уничтожили еще 620 оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны потери России составили уже более 145 тысяч военных убитыми.

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