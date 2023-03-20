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Прикордонники відбили атаки росіян на Донецькому та Луганському напрямках та завдали їм втрат

Фото: прикордонники відбили атаки росіян на Донецькому та Луганському напрямках (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники відбили атаки окупантів та ліквідували ворожу групу на Донецькому та Луганському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Державної прикордонної служби України.

"Ворог не полишає спроб прорвати рубіж захисників на Бахмутському напрямку. Та, як і завжди, зазнає поразки. На Донецькому напрямку прикордонники-мінометники "розсіяли" десяток штурмовиків. А на Луганщині гранатометний розрахунок вразив групу ворожої піхоти", - йдеться в повідомленні.

В результаті ворог втратив 17 осіб - 6 окупантів вбито та 11 - поранено.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що прикордонники знешкодили групу російських найманців кількома снарядами під Бахмутом.

Також раніше ми писали, що українські захисники у Бахмуті на Донбасі виявили та знищили розрахунок гранатомета окупантів. Відео роботи бійці показали в мережі.

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ЛуганськДонецька областьБахмутприкордонникиВійна Росії проти України