Пограничники отбили атаки россиян на Донецком и Луганском направлениях и нанесли им потерь

Украинские пограничники отбили атаки оккупантов и ликвидировали вражескую группу на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Враг не оставляет попыток прорвать рубеж защитников на Бахмутском направлении. Но, как и всегда, терпит поражение. На Донецком направлении пограничники-минометчики "рассеяли" десяток штурмовиков. А в Луганской области гранатометный расчет поразил группу вражеской пехоты", - говорится в сообщении.

В результате враг потерял 17 человек - 6 оккупантов убиты и 11 - ранены.