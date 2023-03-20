RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники отбили атаки россиян на Донецком и Луганском направлениях и нанесли им потерь

Фото: пограничники отразили атаки россиян на Донецком и Луганском направлениях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники отбили атаки оккупантов и ликвидировали вражескую группу на Донецком и Луганском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Государственной пограничной службы Украины.

"Враг не оставляет попыток прорвать рубеж защитников на Бахмутском направлении. Но, как и всегда, терпит поражение. На Донецком направлении пограничники-минометчики "рассеяли" десяток штурмовиков. А в Луганской области гранатометный расчет поразил группу вражеской пехоты", - говорится в сообщении.

В результате враг потерял 17 человек - 6 оккупантов убиты и 11 - ранены.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что пограничники обезвредили группу российских наемников несколькими снарядами под Бахмутом.

Также ранее мы писали, что украинские защитники в Бахмуте на Донбассе обнаружили и уничтожили расчет гранатомета оккупантов. Видео работы бойцы показали в сети.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскДонецкая областьБахмутприкордонникиВойна России против Украины