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Прикордонники відбили атаки росіян біля Бахмута, у ворога значні втрати

Фото: прикордонники відбили атаки росіян біля Бахмута 12 березня (t.me/DPSUkr)
Автор: Наталія Гурковська

У Донецькій області прикордонники відбили ворожі атаки та ліквідували два десятки загарбників. Зокрема їм вдалося відбити спроби окупантів штурмувати позиції в районі Бахмута.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Бахмут

Ворожа піхота за підтримки артилерії штурмувала опорний пункт прикордонників. Бійці зупинили окупантів стрілецькою зброєю та гранатометами.

Донецька область

Прикордонники відбили атаки на два опорних пункти. Підготовку стрілецьких підрозділів противника виявила аеророзвідка. Тож прикордонники-мінометники «розвіяли» штурмовиків під час їхнього висування у наступ.

"В результаті бойових дій було вбито 9 окупантів, ще 12 - поранено", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, українські прикордонники продовжують боротися за Бахмут Донецької області та тримати місто під своїм контролем.

Як повідомлялось, за даними Інституту вивчення війни, бої в районі Бахмута стали більш інтенсивними, а в Запорізькій області росіяни зводять нові фортифікаційні споруди.

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Донецька областьБахмут