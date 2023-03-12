Пограничники отбили атаки россиян возле Бахмута, у врага значительные потери

Бахмут

Пехота врага при поддержке артиллерии штурмовала опорный пункт пограничников. Бойцы остановили оккупантов стрелковым оружием и гранатометами.

Донецкая область

Пограничники отбили атаки на два опорных пункта. Подготовку стрелковых подразделений противника обнаружила аэроразведка. Так что пограничники-минометчики "развеяли" штурмовиков во время их выдвижения в наступление.

"В результате боевых действий были убиты 9 оккупантов, еще 12 - ранены", - говорится в сообщении.

Напомним, украинские пограничники продолжают сражаться за Бахмут Донецкой области и держать город под своим контролем.

Как сообщалось, по данным Института изучения войны, бои в районе Бахмута стали более интенсивными, а в Запорожской области россияне строят новые фортификационные сооружения.