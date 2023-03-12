Бої за Бахмут. Прикордонники розповіли про ситуацію в місті на ранок
Українські прикордонники продовжують боротися за Бахмут Донецької області та тримати місто під своїм контролем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
"Стоїмо на позиції, тримаємо. Поряд вже окупанти підлізли. Нічого, ми тримаємось", - розповів прикордонник, додавши, що треба, щоб "вони один одного перестріляли".
Як повідомлялось, за даними Інституту вивчення війни, бої в районі Бахмута стали більш інтенсивними, а в Запорізькій області росіяни зводять нові фортифікаційні споруди.
Нагадаємо, за суботу, 11 березня, ЗСУ відбили 92 атаки росіян на п'яти напрямках, а також знищили один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника.
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