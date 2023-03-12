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Бої за Бахмут. Прикордонники розповіли про ситуацію в місті на ранок

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Україна, Неділя 12 березня 2023 08:35
Бої за Бахмут. Прикордонники розповіли про ситуацію в місті на ранок Фото: ЗСУ тримають Бахмут Донецької області під своїм контролем (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники продовжують боротися за Бахмут Донецької області та тримати місто під своїм контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Стоїмо на позиції, тримаємо. Поряд вже окупанти підлізли. Нічого, ми тримаємось", - розповів прикордонник, додавши, що треба, щоб "вони один одного перестріляли".

Як повідомлялось, за даними Інституту вивчення війни, бої в районі Бахмута стали більш інтенсивними, а в Запорізькій області росіяни зводять нові фортифікаційні споруди.

Нагадаємо, за суботу, 11 березня, ЗСУ відбили 92 атаки росіян на п'яти напрямках, а також знищили один склад боєприпасів та 2 місця розгортання станцій РЕБ противника.

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