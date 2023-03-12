Бої за Бахмут. Прикордонники розповіли про ситуацію в місті на ранок

Українські прикордонники продовжують боротися за Бахмут Донецької області та тримати місто під своїм контролем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Стоїмо на позиції, тримаємо. Поряд вже окупанти підлізли. Нічого, ми тримаємось", - розповів прикордонник, додавши, що треба, щоб "вони один одного перестріляли".