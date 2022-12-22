Прикордонники про вибух у Донецьку: Рогозіну "повідомили", що він в Україні незаконно

В Державній прикордонній службі знали, що колишній голова "Роскосмосу" Дмитро Рогозін знаходиться в Україні. Але особисто вручити протокол про порушення кордону не вийшло, тому "передали" під час святкування дня народження у Донецьк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ .

Як зазначають в ДПСУ, особисто вручити протокол порушнику прикордонники не змогли, "тому даній особі його "передали" під час святкування ним дня народження небайдужі товариші".

"Днями Державна прикордонна служба встановила, що громадянин РФ Дмитро Рогозін незаконно перетнув український кордон та знайшла його місце перебування на тимчасово окупованій Росією території в Донецькій області", - розповіли прикордонники.

Як повідомлялось, у Донецьку було обстріляно ресторан "Шеш-Беш", у якому святкував День народження колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін, його було поранено. В обстрілі міста вже звинуватили ЗСУ.

Нагадаємо, що глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін може незабаром отримати роботу в адміністрації президента РФ. Його можуть призначити кремлівським куратором по Донбасу.

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