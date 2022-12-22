Пограничники о взрыве в Донецке: Рогозину "сообщили", что он в Украине незаконно

В Государственной пограничной службе знали, что бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин находится в Украине. Но лично вручить протокол о нарушении границы не получилось, потому "передали" во время празднования дня рождения в Донецк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"На днях Государственная пограничная служба установила, что гражданин РФ Дмитрий Рогозин незаконно пересек украинскую границу и нашла его местонахождение на временно оккупированной Россией территории в Донецкой области", - рассказали пограничники. Как отмечают в ГПСУ, лично вручить протокол нарушителю пограничники не смогли, "поэтому данному лицу его "передали" во время празднования им дня рождения неравнодушные товарищи".