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Прикордонники вибили три штурмові групи росіян з передмістя Бахмута

Фото: Прикордонники вибили три штурмові групи росіян з передмістя Бахмута (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українські бійці зупинили штурм російських загарбників та вибили їх з передмістя Бахмута у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Державної прикордонної служби України.

"Учора аеророзвідка виявила приготування противника до наступу на місто-фортецю Бахмут. По місцю зосередження окупантів мінометники здійснили вогневий наліт. Отримавши втрати противник перегрупувався для атаки", - йдеться у повідомленні.

Військові повідомили, що згодом, три групи штурмовиків намагались прорвати оборону. Але вогнем з автоматичних та станкових гранатометів прикордонники змусили окупантів відступити.

"Спроба штурму провалилася, втрати загарбників склали 4 вбитих й 7 поранених", - додали у ДПСУ.

Нагадаємо, що російські військові спробували прорвати лінію оборони українських військових поблизу Бахмута Донецької області. Але замість цього зазнали втрат - 9 вбитими та 20 пораненими.

Якщо міжнародні партнери нададуть Україні усю необхідну зброю, зокрема далекобійну, наші захисники не лише не відійдуть від Бахмуту, а й почнуть деокупувати Донбас. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

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Російська ФедераціяДонбасДонецька областьБахмутприкордонникиВійна в Україніпограничная служба