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Пограничники выбили три штурмовых группы россиян из пригорода Бахмута

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Бахмут, Суббота 04 февраля 2023 17:40
Пограничники выбили три штурмовых группы россиян из пригорода Бахмута Фото: Пограничники выбили три штурмовых группы россиян из пригорода Бахмута (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские бойцы остановили штурм российских захватчиков и выбили их из пригорода Бахмута в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственной пограничной службы Украины.

"Вчера аэроразведка обнаружила подготовку противника к наступлению на город-крепость Бахмут. По месту сосредоточения оккупантов минометчики совершили огневой налет. Понеся потери противник перегруппировался для атаки", - говорится в сообщении.

Военные сообщили, что впоследствии три группы штурмовиков пытались прорвать оборону. Но огнем из автоматических и станковых гранатометов пограничники вынудили оккупантов отступить.

"Попытка штурма провалилась, потери захватчиков составили 4 убитых и 7 раненых", - добавили в ГПСУ.

Напомним, что российские военные попытались прорвать линию обороны украинских военных вблизи Бахмута Донецкой области. Но вместо этого понесли потери - 9 убитыми и 20 ранеными.

Если международные партнеры предоставят Украине все необходимое оружие, в частности, дальнобойное, наши защитники не только не отойдут от Бахмута, но и начнут деоккупировать Донбасс. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

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