Прикордонники вдарили по точці злету російських дронів у Вовчанську (відео)

"Прикордонні "повітряні снайпери" приборкали ворожі дрони та їх операторів", - йдеться в повідомленні під відео.

Зазначається, що розвідувально-ударні групи БПЛА бригади "Гарт" завдали чергової серії вогневих уражень по позиціях ворога у Вовчанську та околицях міста.

Під час одного з бойових вильотів вдалося виявити точку злету ворожих безпілотників. FPV-дрон бійців не схибив - знищив як сам об’єкт, так і увесь розрахунок операторів дронів окупантів.