Пограничники ударили по точке взлета российских дронов в Волчанске (видео)

"Пограничные "воздушные снайперы" укротили вражеские дроны и их операторов", - говорится в сообщении под видео.

Отмечается, что разведывательно-ударные группы БПЛА бригады "Гарт" нанесли очередную серию огневых поражений по позициям врага в Волчанске и окрестностях города.

Во время одного из боевых вылетов удалось обнаружить точку взлета вражеских беспилотников. FPV-дрон бойцов не промахнулся - уничтожил как сам объект, так и весь расчет операторов дронов оккупантов.