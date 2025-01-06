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Стало відомо, яких втрат на фронті зазнала РФ за останню добу

Понеділок 06 січня 2025 08:23
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Стало відомо, яких втрат на фронті зазнала РФ за останню добу Ілюстративне фото: Стали відомі втрати Росії за останню добу (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Станом на ранок понеділка, 6 січня, Російська Федерація втратила на війні з Україною близько 798040 осіб. Також було знищено понад 20 тисяч бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За останню добу росіяни втратили:

  • особового складу - близько 1550 осіб;
  • танків - 14) одиниць, 9700 з початку вторгнення;
  • бойових броньованих машин - 45 одиниці, 20164 з початку вторгнення;
  • артилерійських систем - 62 одиниці, 21665 з початку вторгнення;
  • РСЗВ - одну одиницю, 1258 з початку вторгнення;
  • засоби ППО - 2 одиниці, 1034 з початку вторгнення;
  • літаків - 369 одиниць з початку вторгнення;
  • гелікоптерів - 331 одиницю з початку вторгнення;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 178 одиниць , 21625 з початку вторгнення;
  • крилаті ракети - 3006 одиниць з початку вторгнення;
  • кораблі /катери - 28 одиниць з початку вторгнення;
  • підводні човни - 1 з початку вторгнення;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 116 одиниць, 33056 з початку вторгнення;
  • спеціальна техніка - 4 одиниці, 3681 з початку вторгнення.

Раніше ми писали про те, що станом на 22:00, 5 січня, на фронті відбулося 177 бойових зіткнень. Понад половина з них на Покровському та Курському напрямках.

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