Стало відомо, яких втрат на фронті зазнала РФ за останню добу

Станом на ранок понеділка, 6 січня, Російська Федерація втратила на війні з Україною близько 798040 осіб. Також було знищено понад 20 тисяч бойових броньованих машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За останню добу росіяни втратили: особового складу - близько 1550 осіб;

танків - 14) одиниць, 9700 з початку вторгнення;

бойових броньованих машин - 45 одиниці, 20164 з початку вторгнення;

артилерійських систем - 62 одиниці, 21665 з початку вторгнення;

РСЗВ - одну одиницю, 1258 з початку вторгнення;

засоби ППО - 2 одиниці, 1034 з початку вторгнення;

літаків - 369 одиниць з початку вторгнення;

гелікоптерів - 331 одиницю з початку вторгнення;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 178 одиниць , 21625 з початку вторгнення;

крилаті ракети - 3006 одиниць з початку вторгнення;

кораблі /катери - 28 одиниць з початку вторгнення;

підводні човни - 1 з початку вторгнення;

автомобільної техніки та автоцистерн - 116 одиниць, 33056 з початку вторгнення;

спеціальна техніка - 4 одиниці, 3681 з початку вторгнення. Раніше ми писали про те, що станом на 22:00, 5 січня, на фронті відбулося 177 бойових зіткнень. Понад половина з них на Покровському та Курському напрямках.