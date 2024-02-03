Прикордонники вдарили по позиції окупантів у Херсонській області: відео атаки

На опублікованих відео зафіксована бойова робота прикордонників у Херсонській області. Захисники атакували позицію російських загарбників за допомогою FPV-дрона.

Російський окупант намагався перешкодити прикордонникам антидроновою рушницею. Але вона не допомогла.

На відео помітно, що після влучання дрон стався вибух.

Втрати Росії у війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 387 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 880 росіян.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.