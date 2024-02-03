ua en ru
Сб, 03 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники вдарили по позиції окупантів у Херсонській області: відео атаки

Херсонська область, Субота 03 лютого 2024 10:02
UA EN RU
Прикордонники вдарили по позиції окупантів у Херсонській області: відео атаки Фото: прикордонники вдарили по позиції окупантів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники вдарили по позиції окупантів на півдні України. Захисники показали відео бойової роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На опублікованих відео зафіксована бойова робота прикордонників у Херсонській області. Захисники атакували позицію російських загарбників за допомогою FPV-дрона.

Російський окупант намагався перешкодити прикордонникам антидроновою рушницею. Але вона не допомогла.

На відео помітно, що після влучання дрон стався вибух.

Втрати Росії у війні проти України

Російське керівництво приховує втрати своїх військ у загарбницькій війні проти України. За даними Генштабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення було ліквідовано вже понад 387 тисяч окупантів. Лише за останню добу наші воїни знищили 880 росіян.

При цьому британська розвідка наголошує, що у 2023 році втрати росіян зросли. Ймовірно, Москві знадобиться до 10 років, щоб відновити професійне військо.

Російські опозиційні ЗМІ підтвердили поіменний список з понад 43 тисячами російських солдатів, які загинули на війні, серед них мінімум 3 тисячі офіцерів. Наголошується, що реальні втрати російської армії значно більші.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонська область прикордонники Війна в Україні Війна Росії проти України пограничная служба
NEWS
Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на літній час і хто ще у світі так робить
Переведення годинників 2024. Коли Україна перейде на літній час і хто ще у світі так робить
DAILY
Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Україна в обороні. Чому "застоявся" фронт та що потрібно ЗСУ для прориву