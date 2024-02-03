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Пограничники ударили по позиции оккупантов в Херсонской области: видео атаки

Херсонская область, Суббота 03 февраля 2024 10:02
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Пограничники ударили по позиции оккупантов в Херсонской области: видео атаки Фото: пограничники ударили по позиции окупантов (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники ударили по позиции оккупантов на юге Украины. Защитники показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На опубликованном видео зафиксирована боевая работа пограничников в Херсонской области. Защитники атаковали позицию российских захватчиков с помощью FPV-дрона.

Российский оккупант пытался помешать пограничникам антидроновым ружьем. Но оно не помогло.

На видео заметно, что после попадания дрон произошел взрыв.

Потери России в войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 387 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 880 россиян.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.

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