Пограничники ударили по позиции оккупантов в Херсонской области: видео атаки

Украинские пограничники ударили по позиции оккупантов на юге Украины. Защитники показали видео боевой работы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На опубликованном видео зафиксирована боевая работа пограничников в Херсонской области. Защитники атаковали позицию российских захватчиков с помощью FPV-дрона.

Российский оккупант пытался помешать пограничникам антидроновым ружьем. Но оно не помогло.

На видео заметно, что после попадания дрон произошел взрыв.

Потери России в войне против Украины

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 387 тысяч оккупантов. Только за последние сутки наши воины уничтожили 880 россиян.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.