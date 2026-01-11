Прикордонники уразили російський "Град" на околицях Костянтинівки (відео)

"На околицях Костянтинівки прикордонники підрозділу "Фенікс" уразили російський "Град" - пекельна машина не доїхала до місця призначення й не встигла завдати шкоди мирному населенню та Силам оборони", - йдеться в повідомленні. Також було знищено замаскований танк противника.

У Держприкордонслужбі зазначили, що на Торецькому напрямку пілоти "Фенікса" ведуть цілодобову роботу з винищення ворожих штурмовиків, засобів та техніки окупантів, а також ріжуть логістику противника.

Під ніж ідуть автівки, вантажівки, квадроцикли - усе, чим ворог намагається доправити на свої позиції живу силу та боєприпаси.