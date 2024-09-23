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Прикордонники уразили опорні пункти росіян на Вовчанському напрямку (відео)

Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські прикордонники уразили опорні пункти російських загарбників на Вовчанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як зазначається, комплексного удару по низці опорних пунктів окупантів завдали прикордонники бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку

Внаслідок удару уражено укриття противника, особовий склад та вогневі позиції.

Втрати Росії у війні

Загальні втрати російської армії з початку повномасштабного вторгнення орієнтовно складають близько 643 750 окупантів.

За останню добу, з 22 на 23 вересня, росіяни втратили на фронті 1330 солдатів, а також 16 танків, 30 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему та іншу техніку.

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