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Пограничники поразили опорные пункты россиян на Волчанском направлении (видео)

Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские пограничники поразили опорные пункты российских захватчиков на Волчанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как отмечается, комплексный удар по ряду опорных пунктов оккупантов нанесли пограничники бригады "Гарт" на Волчанском направлении

В результате удара поражены укрытие противника, личный состав и огневые позиции.

Потери России в войне

Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют около 643 750 оккупантов.

За последние сутки, с 22 на 23 сентября, россияне потеряли на фронте 1330 солдат, а также 16 танков, 30 боевых бронированных машин, 81 артиллерийскую систему и другую технику.

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