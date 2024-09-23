Пограничники поразили опорные пункты россиян на Волчанском направлении (видео)

Потери России в войне

Общие потери российской армии с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют около 643 750 оккупантов.

За последние сутки, с 22 на 23 сентября, россияне потеряли на фронте 1330 солдат, а также 16 танков, 30 боевых бронированных машин, 81 артиллерийскую систему и другую технику.

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