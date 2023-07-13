Прикордонники в Сумській області збили ворожий безпілотник (фото)

"Прикордонниками Сумської області збитий ще один ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.

Фото: збитий дрон (facebook.com/sumska.oda)

В ОВА додали, що це трапилось в районі Білопілля.

Нічна атака по Україні

Цієї ночі російські окупанти знову атакували Україну. Сили ППО збили 20 іранських дронів "Shahed-136/131", а також дві крилаті ракети "Калібр".

"В результаті бойової роботи усі 20 ударних дронів знищено, переважно у Київській області. Також на різних напрямках знищено дві крилаті ракети "Калібр". Стосовно наслідків пуску ракети з ОТРК "Іскандер-М" інформація уточнюється", - повідомили в Повітряних силах.

Також сьогодні вночі особовим складом одного з катерів Військово-Морських сил ЗСУ було знищено дрон-камікадзе "Shahed-136".