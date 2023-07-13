Пограничники в Сумской области сбили вражеский беспилотник (фото)

"Пограничниками Сумской области сбит еще один вражеский беспилотник", - говорится в сообщении.

Фото: сбитый дрон (facebook.com/sumska.oda)

В ОВА добавили, что это произошло в районе Белополья.

Ночная атака по Украине

Этой ночью российские оккупанты снова атаковали Украину. Силы ПВО сбили 20 иранских дронов "Shahed-136/131", а также две крылатые ракеты "Калибр".

"В результате боевой работы все 20 ударных дронов уничтожены, преимущественно в Киевской области. Также в разных направлениях уничтожены две крылатые ракеты "Калибр". Относительно последствий пуска ракеты с ОТРК "Искандер-М" информация уточняется", - сообщили в Воздушных силах.

Также сегодня ночью личным составом одного из катеров Военно-Морских сил ВСУ был уничтожен дрон-камикадзе "Shahed"-136".