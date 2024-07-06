Прикордонники розповіли про нову тактику втікачів за кордон

Речник ДПСУ відзначив, що спроби незаконного перетину кордону фіксуються і на пунктах пропуску. Але більшість таких спроб фіксуються все ж в "зеленій зоні" кордону.

"Бачимо зухвалість злочинних груп, які обіцяють людям сприяння у незаконному перетину кордону і беруть за це гроші - вони починають формувати групи з 20-30-40 людей, які одномоментно намагаються максимально близько довести до кордону, звідки вже ті намагаються перетнути кордон", - відзначив він.