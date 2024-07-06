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Пограничники рассказали о новой тактике беглецов за границу

Фото: пограничники разоблачили новую схему (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

Для незаконного пересечения границы беглецы начали собирать группы из 40 и более человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера ГПСУ Андрея Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что попытки незаконного пересечения границы фиксируются и на пунктах пропуска. Но большинство подобных попыток фиксируются все же в "зеленой зоне" границы.

"Видим дерзость преступных групп, которые обещают людям содействия в незаконном пересечении границы и берут за это деньги - они начинают формировать группы из 20-30-40 человек, которые одномоментно пытаются максимально близко довести до границы, откуда те пытаются пересечь границу", - отметил он.

 

Напомним, что Демченко уже сообщал, что для пересечения границы беглецы формируются в группы. По его словам, рекордную группу задерживали в количестве 47 человек.

Мы также писали, что недавно на границе обнаружили спрыгнувшего с поезда ухилянта.

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