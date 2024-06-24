UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники розповіли, як проходить перетин кордону з "Резерв+"

Фото: речник Держприкордонслужби Андрій Демченко (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Для перетину кордону чоловіки можуть використовувати додаток "Резерв+". Однак у застосунку мають бути відмітки про зняття з військового обліку або ж відстрочку.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ми не виокремлюємо застосунок як окремий документ для того, щоб дати повну картину. Зазначу, що і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі мають однакову юридичну силу. Але, звісно, не просто варто представити цей документ, а варто, щоб в цьому документі - чи в паперовому вигляді, чи в електронному, - була необхідна інформація, яка б давала людям право на перетин кордону", - заявив він. 

За його словами, це мають бути відмітки про виключення з військового обліку або ж про відстрочку. Йдеться, про заброньованих, "непридатних" та багатодітних.

"Прикордонники приймають і паперовий документ, прикордонники приймають і військово-обліковий документ в електронній формі. Але, звісно ж, враховуйте, перевіряють всю інформацію, яка там зазначена в цих документах", - додав Демченко. 

Додаток "Резерв+"

Згідно з нещодавніми правками до законодавства про мобілізацію, усі громадяни, які підлягають мобілізаційному обліку, зобов'язані протягом 60 днів оновити свою інформацію. Зробити це можна зручно та швидко, не виходячи з дому, за допомогою електронного кабінету військовозобов'язаного в мобільному додатку "Резерв+".

Крім того, з 18 червня 2024 року в додатку "Резерв+" з'явився QR-код, який замінює собою паперовий військовий квиток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДПСУВійна Росії проти України