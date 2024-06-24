Прикордонники розповіли, як проходить перетин кордону з "Резерв+"

"Ми не виокремлюємо застосунок як окремий документ для того, щоб дати повну картину. Зазначу, що і паперовий документ, і військово-обліковий документ в електронній формі мають однакову юридичну силу. Але, звісно, не просто варто представити цей документ, а варто, щоб в цьому документі - чи в паперовому вигляді, чи в електронному, - була необхідна інформація, яка б давала людям право на перетин кордону", - заявив він.

За його словами, це мають бути відмітки про виключення з військового обліку або ж про відстрочку. Йдеться, про заброньованих, "непридатних" та багатодітних.

"Прикордонники приймають і паперовий документ, прикордонники приймають і військово-обліковий документ в електронній формі. Але, звісно ж, враховуйте, перевіряють всю інформацію, яка там зазначена в цих документах", - додав Демченко.