RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пограничники рассказали, как проходит пересечение границы с "Резерв+"

Фото: представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Для пересечения границы мужчины могут использовать приложение "Резерв+". Однако в приложении должны быть отметки о снятии с воинского учета или отсрочку.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

"Мы не выделяем приложение как отдельный документ для того, чтобы дать полную картину. Отмечу, что и бумажный документ, и военно-учетный документ в электронной форме имеют одинаковую юридическую силу. Но, конечно, не просто стоит представить этот документ, а стоит, чтобы в этом документе - или в бумажном виде, или в электронном, - была необходимая информация, которая бы давала людям право на пересечение границы", - заявил он. 

По его словам, это должны быть отметки об исключении с воинского учета или об отсрочке. Речь идет о забронированных, "непригодных" и многодетных.

"Пограничники принимают и бумажный документ, пограничники принимают и военно-учетный документ в электронной форме. Но, конечно же, учитывайте, проверяют всю информацию, которая там указана в этих документах", - добавил Демченко. 

Приложение "Резерв+"

Согласно недавним правкам в законодательство о мобилизации, все граждане, подлежащие мобилизационному учету, обязаны в течение 60 дней обновить свою информацию. Сделать это можно удобно и быстро, не выходя из дома, с помощью электронного кабинета военнообязанного в мобильном приложении "Резерв+".

Кроме того, с 18 июня 2024 года в приложении "Резерв+" появился QR-код, заменяющий собой бумажный военный билет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДПСУВойна России против Украины