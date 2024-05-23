Пограничники рассказали, изменились ли правила выезда из Украины после 18 мая
Правила пересечения границы не изменялись с 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации. Но в ближайшее время могут произойти изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга.
Он отметил, что пока не были внесены изменения в постановление правительства №57, регламентирующее правила пересечения государственной границы гражданами Украины.
Однако Демченко предупредил, что в ближайшее время правила выезда за границу и въезда в Украину могут измениться для некоторых категорий граждан.
"Поэтому все же следует ожидать, что в ближайшее время могут быть изменения для того, чтобы нормировать все вытекающие из законодательства моменты и могут быть определенные изменения для отдельных категорий, в том числе и условий пересечения границы", - сказал он.
Спикер пограничной службы добавил, что ГПСУ будет дополнительно информировать о том, когда эти изменения будут и когда они вступят в силу.
Выезд за границу для мужчин
В Украине с 2022 года держит всеобщую мобилизацию из-за захватнической войны РФ. Поэтому мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. Сделать это можно только в отдельных случаях.
Кроме того, с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Ранее в ГПСУ анонсировали, что когда новый закон заработает, для некоторых категорий украинцев могут измениться правила пересечения границы.
Детальнее о том, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу - в материале РБК-Украина.
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