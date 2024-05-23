ua en ru
Чт, 23 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пограничники рассказали, изменились ли правила выезда из Украины после 18 мая

Украина, Четверг 23 мая 2024 15:06
UA EN RU
Пограничники рассказали, изменились ли правила выезда из Украины после 18 мая Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Правила пересечения границы не изменялись с 18 мая, когда вступил в силу закон о мобилизации. Но в ближайшее время могут произойти изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга.

Он отметил, что пока не были внесены изменения в постановление правительства №57, регламентирующее правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Однако Демченко предупредил, что в ближайшее время правила выезда за границу и въезда в Украину могут измениться для некоторых категорий граждан.

"Поэтому все же следует ожидать, что в ближайшее время могут быть изменения для того, чтобы нормировать все вытекающие из законодательства моменты и могут быть определенные изменения для отдельных категорий, в том числе и условий пересечения границы", - сказал он.

Спикер пограничной службы добавил, что ГПСУ будет дополнительно информировать о том, когда эти изменения будут и когда они вступят в силу.

Выезд за границу для мужчин

В Украине с 2022 года держит всеобщую мобилизацию из-за захватнической войны РФ. Поэтому мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет запрещен выезд за границу. Сделать это можно только в отдельных случаях.

Кроме того, с 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации в Украине. Ранее в ГПСУ анонсировали, что когда новый закон заработает, для некоторых категорий украинцев могут измениться правила пересечения границы.

Детальнее о том, какие документы нужны мужчинам для выезда за границу - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Выезд за границу Мобилизация в Украине Пограничная служба Пограничники Закон о мобилизации
NEWS
РФ ищет обломки ракет Patriot на оккупированных территориях и готовит ИПСО на июль, - ГУР
РФ ищет обломки ракет Patriot на оккупированных территориях и готовит ИПСО на июль, - ГУР
DAILY
Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Доходы c гектаров. Какими будут цены на землю в Украине и сколько на этом можно заработать