Прикордонники розповіли, чи були випадки в'їзду росіян в Україну з Курської області

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та невизнаним Придністров'ям були закриті. При цьому громадян України пропускають на в'їзд до країни, якщо вони прибувають з суміжної сторони, навіть якщо у них немає достатньо документів.

"Такий рух ми постійно підмічали по напрямку пункту пропуску Покровку, з суміжного боку Колотилівка. Росіяни також пропускали громадян України на цьому напрямку, але за останній час, під час активних дій, які відбуваються на кордоні з РФ, Росія не пропускає громадян України, і рух відсутній", - сказав речник.

Демченко наголосив, що українці можуть в'їхати на території держави через Білорусь. У такий спосіб (через РФ та Білорусь) з початку 2022 року повернулося близько 40 тисяч українців.

На питання про те, чи намагалися в'їхати на територію України громадяни РФ з початку активних дій у Курській області, речник відповів: "Якщо говорити про кордон з Росією, то таких випадків не було".