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Прикордонники розповіли, чи були випадки в'їзду росіян в Україну з Курської області

Фото: речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники не фіксували випадків в'їзду в Україну росіян з території Курської області від початку операції Сил оборони у прикордонних районах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Він нагадав, що з початку повномасштабного вторгнення РФ пункти пропуску на кордоні з Росією, Білоруссю та невизнаним Придністров'ям були закриті. При цьому громадян України пропускають на в'їзд до країни, якщо вони прибувають з суміжної сторони, навіть якщо у них немає достатньо документів.

"Такий рух ми постійно підмічали по напрямку пункту пропуску Покровку, з суміжного боку Колотилівка. Росіяни також пропускали громадян України на цьому напрямку, але за останній час, під час активних дій, які відбуваються на кордоні з РФ, Росія не пропускає громадян України, і рух відсутній", - сказав речник.

Демченко наголосив, що українці можуть в'їхати на території держави через Білорусь. У такий спосіб (через РФ та Білорусь) з початку 2022 року повернулося близько 40 тисяч українців.

На питання про те, чи намагалися в'їхати на територію України громадяни РФ з початку активних дій у Курській області, речник відповів: "Якщо говорити про кордон з Росією, то таких випадків не було".

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, що з 6 серпня триває операція Сил оборони на території Курської області. Через бойові дії призупинив роботу єдиний пункт пропуску "Колотилівка-Покровка" на кордоні України та РФ. Таким чином був закритий гуманітарний коридор у Сумській області, через який могли евакуюватися українці з окупованих територій РФ.

За даними Сумської ОВА, з початку повномасштабної війни через гуманітарний коридор повернулося 35 тисяч українців.

Варто зазначити, що Україна створила буферну (санітарну) зону у частині Курської області РФ, яку контролює. Також планується відкриття гуманітарних коридорів для евакуації як у бік Росії, так і в бік України.

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