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Пограничники рассказали, были ли случаи въезда россиян в Украину из Курской области

Фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (mediacenter org ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские пограничники не фиксировали случаи въезда в Украину россиян с территории Курской области с начала операции Сил обороны в приграничных районах РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения РФ пункты пропуска на границе с Россией, Беларусью и непризнанным Приднестровьем были закрыты. При этом граждан Украины пропускают на въезд в страну, если они прибывают со смежной стороны, даже если у них нет достаточно документов.

"Такое движение мы постоянно подмечали по направлению пункта пропуска Покровка, со смежной стороны Колотиловка. Россияне также пропускали граждан Украины на этом направлении, но за последнее время, во время происходящих на границе с РФ активных действий, Россия не пропускает граждан Украины, и движение отсутствует", - сказал спикер.

Демченко подчеркнул, что украинцы могут въехать на территории государства через Беларусь. Таким образом (через РФ и Беларусь) с начала 2022 года вернулось около 40 тысяч украинцев.

На вопрос о том, пытались ли въехать на территорию Украины граждане РФ с начала активных действий в Курской области, спикер ответил: "Если говорить о границе с Россией, то таких случаев не было".

 

Что этому предшествовало

Напомним, что с 6 августа идет операция Сил обороны на территории Курской области. Из-за боевых действий приостановил работу единственный пункт пропуска "Колотиловка-Покровка" на границе Украины и РФ. Таким образом был закрыт гуманитарный коридор в Сумской области, через который могли эвакуироваться украинцы с оккупированных территорий РФ.

По данным Сумской ОВА, с начала полномасштабной войны через гуманитарный коридор вернулось 35 тысяч украинцев.

Стоит отметить, что Украина создала буферную (санитарную) зону в части Курской области РФ, которую контролирует. Также планируется открытие гуманитарных коридоров для эвакуации как в Россию, так и в сторону Украины.

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