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Через коридор на кордоні Сумської області з РФ повернулося 35 тисяч українців, - ОВА

Суми, П'ятниця 09 серпня 2024 10:08
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Через коридор на кордоні Сумської області з РФ повернулося 35 тисяч українців, - ОВА Фото: через пункт на кордоні Сумської області з РФ повернулося 35 тисяч українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Через гуманітарний коридор на кордоні Сумської області з Росією повернулося 35 тисяч українців. Наразі пункт залишається закритим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Сумської ОВА Володимира Артюха в ефірі телемарафону.

"За час існування цього "коридору життя" до України повернулося понад 35 тисяч людей. Це велика кількість українців, які повернулися на свою рідну землю", - сказав голова ОВА.

Він наголосив, що протягом останніх трьох днів з боку Росії робота коридору "Колотилівка-Покровка" була припинена. За його словами, українські прикордонники готові відновити роботу гуманітарного коридору і створені всі умови для розміщення евакуйованих громадян.

Артюх нагадав, що українці можуть повернутися на підконтрольну Україні територію через пункт пропуску "Мокрани-Доманове" на кордоні Волинської області з Білоруссю.

Коли закрили коридор

Нагадаємо, 6 серпня стало відомо, що призупинив роботу єдиний пункт пропуску "Колотилівка-Покровка" на кордоні Сумської області з Росією. Це був коридор, яким українці могли повернутися з окупованих територій на підконтрольні Україні території.

Відомо, що роботу коридору призупинено щонайменше на 10 діб.

Цього передувало посилення обстрілів Сумської області російськими окупантами, а такоє початок бойових дій на прикордонних територіях Курської області РФ, яка межує з Сумською.

РБК-Україна розповідало про ситуацію у Сумській області. Також більш детально про так званий "прорив" у Курській області - дізнайтеся у нашому матеріалі.

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