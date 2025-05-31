Прикордонники розгромили артилерію та укриття РФ на Курському напрямку (відео)

Підрозділ РУБпАК "Прайм" 5-го прикордонного загону продовжує завдавати точкових ударів по російських позиціях на Курському напрямку.

За даними Державної прикордонної служби України, оператори бойових дронів знищили одразу кілька важливих вогневих і логістичних цілей ворога.

У ДПСУ повідомили, було уражено стартову позицію запуску ворожих дронів, знищено два місця укриття пілотів, чотири бліндажі, дві артилерійські позиції, шість укриттів та одну вогневу точку.

Прикордонники є важливою складовою Сил оборони України та продовжують захищати державний кордон в умовах бойових дій.