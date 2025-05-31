Пограничники разгромили артиллерию и укрытия РФ на Курском направлении (видео)

Операции на Курщине

Пилоты боевых беспилотников подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда продолжают наносить сокрушительные удары по вражеским позициям на Курском направлении.

Как сообщают, 28 мая операторы пограничной службы уничтожили ключевые объекты противника: позицию взлета вражеских дронов, место укрытия плотов, семь тайников боевиков, две артиллерийские позиции, блиндаж, огневую точку, грузовой автомобиль и две телекоммуникационные башни.

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