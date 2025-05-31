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Пограничники разгромили артиллерию и укрытия РФ на Курском направлении (видео)

Фото: Дроны пограничников разрушили укрытие и артиллерию россиян на Курщине (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Операторы дронов ударили по позициям армии РФ на Курском направлении. Уничтожена артиллерия и блиндажи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Подразделение РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжает наносить точечные удары по российским позициям на Курском направлении.

По данным Государственной пограничной службы Украины, операторы боевых дронов уничтожили сразу несколько важных огневых и логистических целей врага.

В ГПСУ сообщили, было поражено стартовую позицию запуска вражеских дронов, уничтожено два места укрытия пилотов, четыре блиндажа, две артиллерийские позиции, шесть укрытий и одну огневую точку.

Пограничники являются важной составляющей Сил обороны Украины и продолжают защищать государственную границу в условиях боевых действий.

Операции на Курщине

Пилоты боевых беспилотников подразделения РУБпАК "Прайм" 5 пограничного отряда продолжают наносить сокрушительные удары по вражеским позициям на Курском направлении.

Как сообщают, 28 мая операторы пограничной службы уничтожили ключевые объекты противника: позицию взлета вражеских дронов, место укрытия плотов, семь тайников боевиков, две артиллерийские позиции, блиндаж, огневую точку, грузовой автомобиль и две телекоммуникационные башни.

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