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Прикордонники розбили окупантів під Бахмутом (відео бою)

Україна, Неділя 14 квітня 2024 19:56
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Прикордонники розбили окупантів під Бахмутом (відео бою) Фото: прикордонники знищили окупантів під Бахмутом ()
Автор: Каріна Левицька

Українські прикордонники за допомогою мінометів розбили російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної прикордонної служби України.

За даними прикордонників, мінометний розрахунок прикордонників уразив позиції окупантів на Бахмутському напрямку

"Влучно наведена артилерія з шаленим бажанням знищити ворога - вбивче поєднання для загарбників, та прикордонники бригади Гвардії наступу "Помста" саме на такий ефект щоразу й розраховують", - повідомили в ДПСУ.

Що відбувається на фронті

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що ситуація на сході України загострилася.

За його словами, противник нарощує зусилля шляхом застосування нових підрозділів на бронетехніці, завдяки чому періодично добивається тактичного успіху. Використанню броньованої техніки сприяє погода.

Загалом після захоплення Авдіївки російські війська продовжують далі тиснути на сході, аби прорвати оборону. Один з пріоритетів ворога став Часів Яр.

У Міноборони наголосили, що село Богданівка у Бахмутському районі залишається під контролем ЗСУ, там йдуть важкі бої.

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