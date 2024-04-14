Пограничники разбили окупантов под Бахмутом (видео боя)

Украинские пограничники с помощью минометов разбили российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины.

"Метко приведена артиллерия с бешеным желанием уничтожить врага - убийственное сочетание для захватчиков, и пограничники бригады Гвардии наступления "Месть" именно на такой эффект каждый раз и рассчитывают", - сообщили в ГПСУ.

По данным пограничников, минометный расчет пограничников поразил позиции оккупантов на Бахмутском направлении.

Что происходит на фронте

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на востоке Украины обострилась.

По его словам, противник наращивает усилия путем применения новых подразделений на бронетехнике, благодаря чему периодически добивается тактического успеха. Использованию бронированной техники способствует погода.

В общем, после захвата Авдеевки российские войска продолжают давить на востоке, чтобы прорвать оборону. Один из приоритетов врага стал Времен Яр.

В Минобороны подчеркнули, что село Богдановка в Бахмутском районе остается под контролем ВСУ, там идут тяжелые бои.

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