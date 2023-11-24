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Прикордонники просунулися на передові позиції ворога на Сватівському напрямку: відео

Фото: прикордонники показали відео штурму на Сватівському напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські прикордонники присунулися та зайняли передові позиції росіян на Сватівському напрямку. Захисники показали відео штурмів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Telegram.

На опублікованих кадрах показана роботу прикордонників бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон". Під час штурмів захисники використовували броньовану техніку.

Бійці просунулись в глибину оборони російських загарбників на сході, а саме на Сватівському напрямку. Прикордонникам вдалося зайняти передові позиції ворога.

 

Ситуація на передовій

Наразі наступ українських військових зосередився на двох напрямках фронту - Бахмутському та Мелітопольському. ЗСУ атакують південніше Бахмута та проводжують наступальну операцію у Запорізькій області. Крім того, наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області.

За останніми даними Генштабу, російські окупанти намагаються атакувати на сході нашої країни.

Зокрема, важкі бої тривають біля Авдіївки, яку росіяни хочуть оточити та захопити, у районі Мар'їнки і Бахмута. Армія РФ намагається повернути втрачені позиції.

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