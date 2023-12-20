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Скільки чоловіків призовного віку щоденно виїжджають з України: дані ДПСУ

Середа 20 грудня 2023 17:00
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Скільки чоловіків призовного віку щоденно виїжджають з України: дані ДПСУ Ілюстративне фото: прикордонники підрахували кількість чоловіків, які перетинають кордон на виїзд з України (facebook.com/zahidnuy_kordon)
Автор: Наталія Кава

За добу з України по всій ділянці західного кордону виїжджають близько 6 000 чоловіків призовного віку.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук.

За його словами, за системою "Шлях" як волонтери щоденно виїздять 150-200 чоловіків.

При цьому серед тих хто виїжджає найбільше водіїв вантажних перевезень, супроводжуючих осіб з інвалідністю, а також самі особи з інвалідністю, багатодітних чоловіків, та ти, які виховують троє і більше дітей.

"В законодавстві не деталізовано системи контролю і можливість контролю за особою, яка супроводжує особу з інвалідністю. Тобто, одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати в різний час різні люди на підставі акту встановлення факту догляду, який видається будь-кому; він не захищений, його можна підробити. То ж з одною особою з інвалідністю можуть виїхати кілька осіб, а перевірити, чи повернулися попередні, неможливо. Ця система потребує вдосконалення. Міністерство соціальної політики має врегулювати це питання", – зазначив Матвійчук.

Окрім цього значна частина чоловіків, які виїжджають за кордон, мають довідки про непридатність до військової служби.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, раніше СБУ затримала на Одещині рецидивіста. Він хотів "прорвати" кордон та вивезти ухилянтів у невизнане Придністров'я.

Також нещодавно СБУ затримала в Одесі директора кадрової агенції, яка переправляла ухилянтів до ЄС. Вони виїжджали під виглядом заробітчан, на так звану "закордонну роботу" за 8 тисяч доларів з особи.

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ДПСУ Кордон з Україною
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