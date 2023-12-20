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Прикордонники "посадили" FPV-дрон, який росіяни спрямували на Миколаївську область

Архівне фото: Прикордонники "посадили" FPV-дрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України знешкодили ворожий FPV-дрон, який летів у Миколаївську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що прикордонники без вибуху "посадили" російський FPV-дрон у Миколаївській області.

"Ним окупанти намагалися атакувати позиції прикордонників уночі", - додали в ДПСУ.

Фото: Російський дрон (t.me/DPSUkr)

Прикордонники "приземлили" безпілотник антидроновою рушницею, а вибухівку, закріплену на БпЛА, знешкодили.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 грудня, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 349 190 військових.

Міноборони Британії писало, що великий прорив Росії на фронті в Україні малоймовірний. Москва продовжує локальні атаки на декількох напрямках.

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Російська ФедераціяМиколаївська областьприкордонникиВійна в Україні