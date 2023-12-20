Британська розвідка не вірить у великий прорив Росії на фронті

Великий прорив Росії на фронті в Україні малоймовірний. Москва продовжує локальні атаки на декількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони Британії у Twitter.

Як йдеться у зведенні, Україна останніми тижнями мобілізувала зусилля для покращення польових укріплень, оскільки її сили повертаються до більш оборонної позиції вздовж більшої частини лінії фронту.

Це сталося після закликів президента України Володимира Зеленського з кінця листопада 2023 року прискорити фортифікацію на ключових напрямках.

Зазначається, що на кордоні з Білоруссю українські військові укріплювалися за допомогою "зубів дракона", колючого дроту та протитанкових ровів.

При цьому британська розвідка наголошує, що ситуація на фронті залишається статичною, великий прорив росіян малоймовірний.

"Росія продовжує локальні варіанти наступу в кількох секторах, але окремі атаки рідко перевищують розмір взводу. Великий прорив Росії малоймовірний, і в цілому фронт характеризується статистикою", - йдеться у зведенні.

Ситуація на фронті

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують. Зокрема, у районі Бахмута та у Запорізькій області.

Нещодавно стало відомо, що українські воїни відбили в окупантів один з териконів у районі Горлівки Донецької області. Також бійцям вдалося захопити позиції противника.

Раніше командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що окупанти збільшують активність артилерії на фронті та піхотні атаки.