ua en ru
Ср, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Прикордонники "посадили" FPV-дрон, який росіяни спрямували на Миколаївську область

Миколаївська область, Середа 20 грудня 2023 16:39
UA EN RU
Прикордонники "посадили" FPV-дрон, який росіяни спрямували на Миколаївську область Архівне фото: Прикордонники "посадили" FPV-дрон (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України знешкодили ворожий FPV-дрон, який летів у Миколаївську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Зазначається, що прикордонники без вибуху "посадили" російський FPV-дрон у Миколаївській області.

"Ним окупанти намагалися атакувати позиції прикордонників уночі", - додали в ДПСУ.

Прикордонники &quot;посадили&quot; FPV-дрон, який росіяни спрямували на Миколаївську область

Фото: Російський дрон (t.me/DPSUkr)

Прикордонники "приземлили" безпілотник антидроновою рушницею, а вибухівку, закріплену на БпЛА, знешкодили.

Ситуація на фронті

Сьогодні Генштаб ЗСУ повідомляв, що українські військові відбили 12 атак противника на Запорізькому напрямку, виснажують ворога на Мелітопольському напрямку. Ракетні війська уразили 4 склади боєприпасів противника.

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 20 грудня, склали 890 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить приблизно 349 190 військових.

Міноборони Британії писало, що великий прорив Росії на фронті в Україні малоймовірний. Москва продовжує локальні атаки на декількох напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Миколаївська область прикордонники Війна в Україні
NEWS
Чи готова Україна виготовити у 2024 році мільйон дронів: що кажуть у Мінстратегпромі
Чи готова Україна виготовити у 2024 році мільйон дронів: що кажуть у Мінстратегпромі
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році