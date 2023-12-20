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Пограничники "посадили" FPV-дрон, который россияне направили на Николаевскую область

Николаевская область, Среда 20 декабря 2023 16:39
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Пограничники "посадили" FPV-дрон, который россияне направили на Николаевскую область Архивное фото: Пограничники "посадили" FPV-дрон (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины обезвредили вражеский FPV-дрон, который летел в Николаевскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

Отмечается, что пограничники без взрыва "посадили" российский FPV-дрон в Николаевской области.

"Им оккупанты пытались атаковать позиции пограничников ночью", - добавили в ГПСУ.

Пограничники &quot;посадили&quot; FPV-дрон, который россияне направили на Николаевскую область

Фото: Российский дрон (t.me/DPSUkr)

Пограничники "приземлили" беспилотник антидроновой ружьем, а взрывчатку, закрепленную на БпЛА, обезвредили.

Ситуация на фронте

Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника.

Потери России в войне в Украине к утру среды, 20 декабря, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 349 190 военных.

Минобороны Британии писало, что большой прорыв России на фронте в Украине маловероятен. Москва продолжает локальные атаки по нескольким направлениям.

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