Пограничники "посадили" FPV-дрон, который россияне направили на Николаевскую область
Силы обороны Украины обезвредили вражеский FPV-дрон, который летел в Николаевскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.
Отмечается, что пограничники без взрыва "посадили" российский FPV-дрон в Николаевской области.
"Им оккупанты пытались атаковать позиции пограничников ночью", - добавили в ГПСУ.
Фото: Российский дрон (t.me/DPSUkr)
Пограничники "приземлили" беспилотник антидроновой ружьем, а взрывчатку, закрепленную на БпЛА, обезвредили.
Ситуация на фронте
Сегодня Генштаб ВСУ сообщал, что украинские военные отразили 12 атак противника на Запорожском направлении, истощают врага на Мелитопольском направлении. Ракетные войска поразили 4 склада боеприпасов противника.
Потери России в войне в Украине к утру среды, 20 декабря, составили 890 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет примерно 349 190 военных.
Минобороны Британии писало, что большой прорыв России на фронте в Украине маловероятен. Москва продолжает локальные атаки по нескольким направлениям.
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