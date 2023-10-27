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Прикордонники полонили корінного мешканця Москви. Вижив єдиний з підрозділу

Фото: прикордонники взяли в полон корінного мешканця Москви (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники взяли у полон російського окупанта. Він виявився корінним жителем Москви та контрактником армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Так, бійці "Сталевого кордону" Гвардії наступу взяли в полон контрактника російської армії на Сватівському напрямку. 

"Полонений родом з Москви. Він приїхав на війну заради 200 тисяч рублів, а залишився єдиним, хто вижив з підрозділу", - зазначають в МВС.

 

Полонені РФ в Україні

Зазначимо, що вперше російські окупанти потрапили до полону ЗСУ у перший день масштабного вторгнення РФ в Україну. Вони виявилися військовослужбовцями Ямпільського мотострілецького полку РФ.

Раніше РБК-Україна розповідало, як працює один із таборів для російських військовополонених, чим вони займаються в ув'язненні, чому опинилися на війні і чи змінили свою позицію. Докладніше - у матеріалі.

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