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Пограничники взяли в плен коренного жителя Москвы. Выжил единственный из подразделения

Фото: пограничники взяли в плен коренного жителя Москвы (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники взяли в плен российского оккупанта. Он оказался коренным жителем Москвы и контрактником армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

Так, бойцы "Стальной границы" Гвардии наступления взяли в плен контрактника российской армии на Сватовском направлении.

"Пленный родом из Москвы. Он приехал на войну ради 200 тысяч рублей, а остался единственным, кто выжил из подразделения", - отмечают в МВД.

 

Пленные РФ в Украине

Отметим, что впервые российские оккупанты попали в плен ВСУ в первый день масштабного вторжения РФ в Украину. Они оказались военнослужащими Ямпольского мотострелкового полка РФ. 

Ранее РБК-Украина рассказывало, как работает один из лагерей для российских военнопленных, чем они занимаются в заключении, почему оказались на войне и поменяли ли свою позицию. Подробнее - в материале.

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