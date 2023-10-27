Пограничники взяли в плен коренного жителя Москвы. Выжил единственный из подразделения

Так, бойцы "Стальной границы" Гвардии наступления взяли в плен контрактника российской армии на Сватовском направлении.

"Пленный родом из Москвы. Он приехал на войну ради 200 тысяч рублей, а остался единственным, кто выжил из подразделения", - отмечают в МВД.

Пленные РФ в Украине

Отметим, что впервые российские оккупанты попали в плен ВСУ в первый день масштабного вторжения РФ в Украину. Они оказались военнослужащими Ямпольского мотострелкового полка РФ.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как работает один из лагерей для российских военнопленных, чем они занимаются в заключении, почему оказались на войне и поменяли ли свою позицию. Подробнее - в материале.