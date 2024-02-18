Прикордонники показали знищення окупанта на Бахмутському напрямку

Українські прикордонники за допомогою FPV-дрона ліквідували окупанта на Бахмутському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Окупант відчув на собі скид гранати, після чого пряме влучання FPV-дрона від прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" виправило ситуацію, позбавивши його назавжди здатності відчувати будь-що.
На відео можна побачити відточену роботу українських військових.
Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 лютого, українські воїни ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 401 350 військових.
У тому ж числі, на Таврійському напрямку, вчора, наші воїни ліквідували 609 російських терористів, а також знищили 21 одиницю ворожої техніки. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів
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