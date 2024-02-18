Прикордонники показали знищення окупанта на Бахмутському напрямку

Окупант відчув на собі скид гранати, після чого пряме влучання FPV-дрона від прикордонників бригади Гвардії наступу "Помста" виправило ситуацію, позбавивши його назавжди здатності відчувати будь-що.

На відео можна побачити відточену роботу українських військових.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 16 лютого, українські воїни ліквідували ще 1050 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 401 350 військових.

У тому ж числі, на Таврійському напрямку, вчора, наші воїни ліквідували 609 російських терористів, а також знищили 21 одиницю ворожої техніки. Нейтралізовано або знищено 230 БпЛА різних типів

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