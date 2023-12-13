Прикордонники показали збиття ворожого БпЛА, "приземлили" його у воду

"Влучними пострілами прикордонники Білгород-Дністровського загону вразили ворожий "Шахед". Безпілотник впав у воду", - пише пресслужба Держприкордонслужби.

Нічна атака на Україну

У ніч на 13 грудня російські терористи вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed. БпЛА були запущено з району Балаклави - тимчасово окупованого Криму. Усі дрони були успішно знищено. Більшість "приземлили" над Одеською областю - в зоні відповідальності повітряного командування "Південь".

Також рівно о 3 ночі ворог завдав ракетного удару по Києву. Усі десять цілей, які летіли в напрямку міста було збито зенітним ракетним підрозділом. Наразі тип ракет уточнюється.

Про усі подробиці та наслідки атаки на Київ можна прочитати в фоторепортажі РБК-Україна.