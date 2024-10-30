UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Прикордонники показали відео зруйнованого Вовчанська

Фото: за Вовчанськ Харківської області тривають бої (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вовчанськ Харківської області перетворився на руїни. За місто точаться безперервні бої.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Прикордонники Краматорського загону показали, як зараз виглядає Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.

За словами бійців, від міста залишилися лише руїни.   

Бої у Харківській області

10 травня російські війська розпочали новий наступ у Харківській області. На даний момент бої ведуться в районі Вовчанська, сіл Липці, Глибокого. Зокрема, за останню добу на Харківському напрямку відбулися чотири атаки у районі Вовчанська та села Липці.

Як раніше зазначав президент України Володимир Зеленський, Росії не вдалося реалізувати свою операцію щодо наступу в Харківській області. У свою чергу українські військові ще більше посилили Харківський напрямок.

Незважаючи на відсутність успіхів, росіяни б'ють, зокрема, по Вовчанську КАБами, знищуючи всю житлову та інфраструктурну забудову. При цьому наприкінці вересня ГУР звільнило Вовчанський агрегатний завод. Бої за місто продовжуються.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВовчанськХарківВійна в Україні