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Пограничники показали видео разрушенного Волчанска

Фото: за Волчанск Харьковской области продолжаются бои (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Волчанск Харьковской области превратился в руины. За город ведутся непрерывные бои.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Пограничники Краматорского отряда показали, как сейчас выглядит Волчанск", – говорится в сообщении.

По словам бойцов, от города остались только развалины.

Бои в Харьковской области

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области. На данный момент бои ведутся в районе Волчанска, сел Липцы, Глубокое. В частности, за последние сутки на Харьковском направлении произошли четыре атаки в районе Волчанска и села Липцы.

Как ранее отмечал президент Украины Владимир Зеленский, России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. В свою очередь, украинские военные еще больше усилили Харьковское направление.

Несмотря она отсутствие успехов, россияне бьют, в частности, по Волчанску КАБами, уничтожая всю жилую и инфраструктурную застройку. При этом в конце сентября ГУР освободило Волчанский агрегатный завод. Бои за город продолжаются.

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ВолчанскХарьковВойна в Украине