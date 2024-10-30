Пограничники показали видео разрушенного Волчанска

Бои в Харьковской области

10 мая российские войска начали новое наступление в Харьковской области. На данный момент бои ведутся в районе Волчанска, сел Липцы, Глубокое. В частности, за последние сутки на Харьковском направлении произошли четыре атаки в районе Волчанска и села Липцы.

Как ранее отмечал президент Украины Владимир Зеленский, России не удалось реализовать свою операцию по наступлению в Харьковской области. В свою очередь, украинские военные еще больше усилили Харьковское направление.

Несмотря она отсутствие успехов, россияне бьют, в частности, по Волчанску КАБами, уничтожая всю жилую и инфраструктурную застройку. При этом в конце сентября ГУР освободило Волчанский агрегатный завод. Бои за город продолжаются.

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