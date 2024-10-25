Прикордонники показали відео знищення російського танка Т-72

Українські прикордонники продовжують знищувати російських окупантів та їхню техніку. Цього разу вони мінуснули танк Т-72 та ще один пошкодили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.
Як розповіли у відомстві, російський танк було знищено на Куп'янському напрямку.
Окрім таку там було ліквідовано 5 окупантів, знищено 3 ворожі автомобілі та 2 одиниці БМП-2.
"Успішна робота підрозділу РУБпАК "Фенікс" на Куп’янському напрямку", - підписано відео.
Т-72 - один із найвідоміших і масово вироблених танків Радянського Союзу, розроблений у 1960-х роках і прийнятий на озброєння в 1969 році. Цей основний бойовий танк відзначається простотою у виробництві, надійністю та здатністю адаптуватися до різних бойових умов. Т-72 мав велику кількість модифікацій, які покращували його характеристики, броню та озброєння.
Основні характеристики Т-72:
Росія продовжує використовувати Т-72 у численних конфліктах, зокрема в Україні, модернізуючи танки під нові вимоги бою. Найсучасніші варіанти, такі як Т-72Б3, отримали поліпшені системи управління вогнем, нову броню та двигуни, що підвищило їхню ефективність, однак Т-72 залишається менш захищеним у порівнянні з сучасними танками інших країн.
Раніше ми писали про те, що за останню добу з 24 на 25 жовтня, втрати росіян на фронті становили 1630 солдатів, засіб ППО і понад 70 безпілотників.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.