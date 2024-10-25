Пограничники показали видео уничтожение российского танка Т-72

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских окупантов и их технику. В этот раз они минули танк Т-72 и еще один повредили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
Как рассказали в ведомстве, российский танк был уничтожен на Купянском направлении.
Кроме таковой там были ликвидированы 5 окупантов, уничтожены 3 вражеских автомобиля и 2 единицы БМП-2.
"Успешная работа подразделения РУБпАК "Феникс" на Купянском направлении", - подписано видео.
Т-72 – один из самых известных и массово производимых танков Советского Союза, разработанный в 1960-х годах и принятый на вооружение в 1969 году. Этот основной боевой танк отличается простотой в производстве, надежностью и способностью адаптироваться к разным боевым условиям. Т-72 имело большое количество модификаций, улучшавших его характеристики, броню и вооружение.
Основные характеристики Т-72 :
Россия продолжает использовать Т-72 в многочисленных конфликтах, в частности, в Украине, модернизируя танки под новые требования боя. Самые современные варианты, такие как Т-72Б3 получили улучшенные системы управления огнем, новую броню и двигатели, что повысило их эффективность, однако Т-72 остается менее защищенным по сравнению с современными танками других стран.
Ранее мы писали о том, что за последние сутки с 24 на 25 октября потери россиян на фронте составляли 1630 солдат, средство ПВО и более 70 беспилотников.
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