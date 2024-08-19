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Прикордонники показали відео знищення техніки та позицій росіян у Серебрянському лісі

Ілюстративне фото: прикордонники у Серебрянському лісі знищили позиції росіян (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українські прикордонники завдали масованих ударів по позиціях та техніці росіян у Серебрянському лісі, що неподалік міста Кремінна.

Про це поідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Як розповіли прикордонники, їм вдалось за допомогою безпілотників знищити чотири російських вантажівки, польовий склад боєкомплекту та позиції ворога.

"Результат успішної роботи прикордонників "Помсти" у Серебрянському лісі", - підписано відео.

З 2022 року Серебрянській ліс є лінією фронту неподалік від Кремінної. Там знаходиться однойменний ботанічний заказник - понад 107 гектарів різноманітних екосистем. 

Варто зауважити, що росіяни постійно намагаються відтіснити українських військових з Серебрянського лісу. Тому там постійно відбуваються жорсткі бої, оскільки більшість території Луганської області вже окупована росіянами. І окупанти не полишають ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

Ситуація на фронті та втрати РФ

За даними Генштабу, сьогодні на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

При цьому з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 600 тисяч військових. За останню добу ЗСУ знищили 48 артилерійських систем,15 ББМ, 48 артсистем та іншу техніку ворога.

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