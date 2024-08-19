Прикордонники показали відео знищення техніки та позицій росіян у Серебрянському лісі

Ситуація на фронті та втрати РФ

За даними Генштабу, сьогодні на фронті відбулося 78 бойових зіткнень.

При цьому з початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила 600 тисяч військових. За останню добу ЗСУ знищили 48 артилерійських систем,15 ББМ, 48 артсистем та іншу техніку ворога.

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