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Пограничники показали видео уничтожения техники и позиций россиян в Серебрянском лесу

Иллюстративное фото: пограничники в Серебрянском лесу уничтожили позиции россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Украинские пограничники нанесли массированные удары по позициям и технике россиян в Серебрянском лесу, неподалеку от города Кременная.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.

Как рассказали пограничники, им удалось с помощью беспилотников уничтожить четыре российских грузовика, полевой склад боекомплекта и позиции врага.

"Результат успешной работы пограничников "Мести" в Серебрянском лесу", - подписано видео.

С 2022 года Серебрянский лес является линией фронта недалеко от Кременной. Там находится одноименный ботанический заказник – более 107 гектаров разнообразных экосистем.

Следует заметить, что россияне постоянно пытаются оттеснить украинских военных из Серебрянского леса. Поэтому там постоянно проходят жесткие бои, поскольку большинство территории Луганской области уже оккупировано россиянами. И оккупанты не оставляют идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Ситуация на фронте и потери РФ

По данным Генштаба, сегодня на фронте произошло 78 боевых столкновений.

При этом с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия лишилась 600 тысяч военных. За последние сутки ВСУ уничтожили 48 артиллерийских систем, 15 ББМ, 48 артсистем и другую технику врага.

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