UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Прикордонники показали відео знищення російського "Муром-М" на Харківському напрямку

Фото: ДПСУ знищила російський "Муром-М" на Харківському напрямку (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники знищили російський комплекс "Муром-М". "Відмінусували" його бійці на Харківському напрамку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Прикордонники знищили ворожий комплекс спостереження «Муром-М» на Харківському напрямку", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 102 бойових зіткнення. Ворог активно штурмує позиції ЗСУ на трьох напрямках у Донецькій області.

Зокрема, за даними Інституту вивчення війни, російські окупанти просуваються в районі Авдіївки та тиснуть біля Часового Яру, проте через свої механізовані штурми втрачають значну кількість бронетехніки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні